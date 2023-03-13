МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Китайский юань в понедельник подскочил до самого высокого уровня за две недели против слабеющего доллара США, получив поддержку в результате смены настроений рынка в пользу того, что ФРС замедлит темпы повышения процентных ставок, сообщает Reuters.

Американская валюта упала после того, как были опубликованы неоднозначные данные по занятости, которые указали на замедление роста заработной платы, тогда как власти приняли меры для смягчения последствий неожиданного краха Silicon Valley Bank. Теперь инвесторы ожидают, что ФРС будет проводить менее агрессивную денежно-кредитную политику.

Аналитики Goldman Sachs больше не считают, что ФРС повысит ставку на своем мартовском заседании. Кроме того, существует значительная неопределенность в отношении траектории ставок после мартовского заседания.

Перспектива того, что ФРС займет менее жесткую позицию, оказывает понижательное давление на доллар.

Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс для пары доллар США/китайский юань на уровне 6,9375 против 6,9655 в пятницу.

На спот-рынке пара доллар/континентальный юань открылась на 6,9088, а в определенный момент достигла 6,8662, самого низкого уровня с 1 марта.

К середине сессии пара торговалась по 6,8745.

Давление на юань для краткосрочной перспективы снизилось, считают в Mizuho Bank.

"Прогнозы рынка в отношении масштабов повышения ставки ФРС в марте значительно изменились в дополнение к широкомасштабному усилению склонности инвесторов к риску, — отмечают там. — А денежно-кредитная политика Китая, вероятно, будет оставаться без изменений, так как Китай оставил на своем посту управляющего центрального банка".

Инвесторы будут следить за данными по инфляции в США, которые выйдут во вторник, так как они дадут дальнейшие ориентиры в отношении здоровья крупнейшей в мире экономики.

Пекин удивил рынки, оставив на постах управляющего центрального банка и министра финансов на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей в воскресенье, отдав приоритет неизменной политике на фоне экономических проблем, нависших в стране и за рубежом.

К середине сессии индекс доллара США упал до 103,801 против 104,576 на предыдущем закрытии. Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 6,8729.