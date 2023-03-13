МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Цены на золото в понедельник подскочили на опасениях относительно последствий внезапного банкротства Silicon Valley Bank (SVB), которое стало крупнейшим подобным событием с финансового кризиса 2008 года. Спрос на активы-убежища вырос на этом фоне, передает Reuters.

По состоянию на 06.31 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с повышением на 0,6%, по 1878,54 доллара за унцию. Ранее в ходе сессии цены достигли 1893,96 доллара, самого высокого уровня с 3 февраля.

Фьючерсы на золото прибавили 0,9%, до 1884,30 доллара.

"Рынок золота ожил, и приток средств в активы-убежища спровоцировали укрепление котировок почти до 1900 долларов", — сказал Мэтт Симпсон, старший рыночный аналитик City Index.

Золото в пятницу подорожало на 2% после того, как органы регулирования закрыли Silicon Valley Bank (SVB). В воскресенье решением финансового регулятора штата Нью-Йорк был закрыт Signature Bank.

Резкое ослабление доллара США также обеспечило поддержку котировкам золота.

"Опасения относительно широкомасштабных последствий и стресса для рынка могут заставить Федеральную резервную систему (ФРС) пересмотреть темпы повышения ставок на грядущем заседании Комитета по операциям на открытом рынке, поскольку сохранение финансовой стабильности является более приоритетной задачей" — считает валютный стратег-аналитик OCBC Кристофер Вонг.

Золото считается инструментом хеджирования рисков в периоды экономической неопределенности. Привлекательность этого металла также повышается в условиях низких процентных ставок.

Трейдеры исключают вероятность повышения процентных ставок ФРС в марте на 50 базисных пунктов, тогда как до коллапса SVB они видели 70%-ю вероятность подобного развития событий. Теперь в котировках рынка учитывается вероятность сокращения ставок к концу 2023 года.

В воскресенье в Goldman Sachs заявили, что больше не ожидают повышения ставок ФРС по итогам заседания 22 марта, тогда как ранее в компании прогнозировали увеличение стоимости заимствований на 25 базисных пунктов.

Пересмотр ожиданий относительно процентных ставок в совокупности с предпринимаемыми правительством США мерами нивелирования последствий банкротства SVB подстегнули рискованные активы, но золоту пока что удается сохранить большую часть завоеванных позиций.

"Золото утратит свою привлекательность в качестве актива-убежища, когда риски будут компенсированы", — добавил Симпсон.

На момент написания статьи серебро выросло в цене на 1,2%, до 20,76 доллара за унцию, платина прибавила 0,7%, до 965,61 доллара, а палладий повысился на 2,4%, до 1412,51 доллара.