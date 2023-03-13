МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Если Федеральная резервная система (ФРС) США изменит монетарную политику — перестанет удерживать инфляцию, то можно ожидать резкого ослабления курса доллара, падения фондового и долгового рынков и стремительный рост цен на золото к уровню не менее 2500 долларов за унцию (то есть на треть от текущих уровней), так как высокая инфляция будет сопровождаться резкой рецессией, рассказала аналитик товарных рынков компании "Открытие Инвестиции" Оксана Лукичева. Трамп предрек США новую Великую депрессию

"Пока же стоимость золота в долларах США продолжает двигаться к верхней границе зоны консолидации – 1980 долларов за унцию. При этом консолидация продолжается с середины 2020 года", — уточнила Лукичева. А по состоянию на 11.59 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожает на 1,17%, до 1889,95 доллара за тройскую унцию.

По словам эксперта, в настоящее время стоимость золота фактически во всех валютах находится на очень высоких уровнях, и растущий тренд явно виден на 10-летних графиках. Это отражает затяжную девальвацию валют как относительно доллара, так и относительно золота, расценивает она. "Современная финансовая система так устроена, что США распространяют инфляцию за свои пределы, но также потихоньку девальвируют и доллар. В последние дни этот процесс вновь ускорился на фоне разгорающегося кризиса евро-долларовой финансовой системы", — отметила Лукичева.

Однако темпы девальвации валют зависят от кредитно-денежной политики конкретного центрального банка. "Касательно Японии можно сказать, что иена обесценивается крайне быстро к доллару США из-за продолжения сверхмягкой политики Банка Японии. Именно это отражает стоимость золота в иенах, находящаяся на 10-летнем максимуме", — рассказала Лукичева. В АКРА рассказали, грозит ли России повторение кризиса 2008 года

Так, ранее цена на золото в Японии впервые достигла уровня 9 тысяч иен (66,67 доллара) за грамм, такую цену установила утром в понедельник одна из крупнейших в стране компаний, торгующих драгоценными металлами, Tanaka Kikinzoku Kogyo. Это на 32 иены выше уровня прошлой недели и стало рекордной для Японии ценой на этот металл. А предыдущий рекорд цен был установлен два месяца назад.

Лукичева также считает, что дальше может "посыпаться" та валюта, где монетарная политика будет более слабой. "Это может быть и доллар США, если ФРС вдруг прервет свою политику ужесточения на фоне происходящих событий", — заключила аналитик. Так, регуляторы 10 марта закрыли банк SVB, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. А помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков. ФРС уже заявила о решении сделать доступным дополнительное финансирование банкам.