МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает расти на поддержке корпоративных новостей, игнорируя негатив на западных площадках, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитика. Рубль усилил рост к доллару на внешних факторах

Рублевый индекс Мосбиржи к 12.24 мск растет на 0,33%, до 2283,72 пункта, долларовый РТС — на 0,83%, до 950,55 пункта. Стоимость золота поднимается на 1,37%, до 1890 долларов за тройскую унцию.

"Внимание мировых рынков приковано к экстренному заседанию ФРС США, которое состоится сегодня. В пятницу рынки сильно снижались на этой новости, а также проблемах финансового сектора США, где обанкротился крупный банк Silicon Valley Bank. Вдобавок, за выходные обанкротился еще один банк Signature Bank с активами 110 миллиардов рублей и депозитами 88 миллиардов рублей, что примерно в два раза меньше Silicon Valley", — напоминает аналитик "Цифра брокер" Даниил Болотских.

"Нервозность будет сохраняться вплоть до опубликования результатов заседания, но на российский рынок это будет иметь опосредованное влияние", — добавляет он. В АКРА рассказали, грозит ли России повторение кризиса 2008 года

На российском рынке ждали решения "Белуги" (акции компании растут на 5,8%) по дивидендам, которые оказались выше прогнозов аналитиков и составили 400 рублей на акцию или 11,2% доходности к текущим ценам, замечает аналитик.

Аналитики Промсвязьбанка ожидают, что индекс Мосбиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 2250-2300 пунктов. Они также ждут повышенный спрос на бумаги золотодобытчиков на фоне отскока мировых цен на драгметаллы, а по остальным бумагам — консолидации в течение всего дня.