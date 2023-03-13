МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 снижается на фоне продолжающегося падения акций банков. На финансовых рынках все еще чувствуются отголоски потрясения от того, что регуляторы США закрыли Silicon Valley Bank (SVB). Акции British American Tobacco просели после снижения рейтинга одним из брокеров. Названы последствия краха банка SVB

Индекс "голубых фишек" FTSE 100 потерял 0,4%. Индекс компаний средней капитализации FTSE 250, в большей мере ориентированный на внутренний рынок, неизменен.

Акции британских банков упали на 1,1%, а на прошлой неделе сектор лишился более чем 6%. Потери ограничивает тот факт, что власти Великобритании в выходные объявили о планах не допустить масштабных последствий краха SVB. Инвесторы теперь не уверены в том, что в этом месяце произойдет повышение ставок.

HSBC объявил о покупке британского подразделения SVB за 1 фунт, тем самым спасая ключевого кредитора технологических стратапов страны. Акции HSBC потеряли 0,1%. В АКРА рассказали, грозит ли России повторение кризиса 2008 года

Акции British American Tobacco, производителя сигарет Lucky Strike, упали на 2%, оказавшись в аутсайдерах индекса. JP Morgan снизил их рейтинг с "выше рынка" до "нейтрально".

Акции поставщиков драгметаллов лидируют вопреки мрачному настрою рынка, набирая 4,2%. Цены на золото слегка повысились на фоне снижения доллара.