МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно ростом, в особенности в Китае инвесторы положительно оценили сохранение на посту министров финансов и торговли, а также главы центробанка, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Китайский юань подскочил до максимума за две недели

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,2%, до 3268,7 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,44%, до 2096,42 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,95%, до 19695,97 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,67%, до 2410,6 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,5%, до 7108,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,11%, до 27832,96 пункта.

По словам аналитиков, которые приводит агентство Bloomberg, решение оставить на своих местах главу центрального банка Китая И Гана, министра финансов Лю Куня и министра торговли Вана Вэньтао может повысить доверие инвесторов в период неопределенности.

Депутаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высшего законодательного органа страны) 14-го созыва в ходе голосования в воскресенье утром утвердили новый состав правительства Китая, назначив новых вице-премьеров и членов Госсовета, а также поддержав предложенные кандидатуры глав министерств. Индекс Nikkei закрыл торги понедельника падением

"Рынку нравится преемственность, И Ган считается технократом, настроенным на реформы, и рынок доверяет ему за то, что он справился с денежно-кредитной политикой во время пандемии (ковида — ред.)", — сказал агентству партнер Grow Investment Group Хао Хун (Hao Hong).

"Я думаю, что это прагматичный выбор, поскольку новым лидерам нужны профессиональные эксперты для решения сложных экономических и финансовых проблем", — приводит также агентство мнение главного экономиста компании Pinpoint Asset Management Ltd. Чжана Чживэя (Zhang Zhiwei).