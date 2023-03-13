МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Европейский банковский сектор сегодня несет сильнейшие потери более чем за год, а участники рынков облигаций очень сильно скорректировали ожидания насчет повышения процентных ставок. Попытки властей различных стран ограничить последствия коллапса Silicon Valley Bank (SVB) не смогли развеять опасения. В ЕЦБ заявили, что рынки перебарщивают, ставя на ужесточение политики

Доллар также опускается. Такие гиганты Уолл-стрит, как Goldman Sachs, ожидают, что Федеральная резервная система на следующей неделе воздержится от повышения процентных ставок. Это привело к остановке крупнейшего с 1987 года трехдневного ралли краткосрочных американских гособлигаций.

Банковский субиндекс в Европе упал на 6% после снижения на 3,8% в пятницу. Акции HSBC на Лондонской фондовой бирже подешевели на 1,45% после того, как он заявил, что купит британское подразделение обанкротившегося Silicon Valley Bank за символический 1 фунт.

После наряженных выходных вечером в воскресенье ФРС и Министерство финансов США объявили о ряде мер для стабилизации банковской системы и заявили, что вкладчики SVB получат доступ к своим средствам в понедельник.

ФРС также сообщила, что выделит дополнительные средства в рамках новой "программы срочного банковского финансирования", предложив депозитным учреждениям ссуды на срок до одного года под гарантии американских гособлигаций и других удерживаемых активов.

Между тем банковский субиндекс японского Topix обвалился на 4%, а акции крупнейших банков Сингапура потеряли около 1%.

"Наблюдается классическая миграция инвестиций в надежные активы, — пояснил Том Каддик, управляющий директор Nedgroup Investments. — Более высокие процентные ставки и замедляющаяся экономика всегда наносят ущерб".

Власти США также взяли на себя управление нью-йоркском кредитором Signature Bank. Это уже второе банкротство в банковском секторе за несколько дней.

По словам аналитиков, важно, что ФРС будет принимать гарантии по номинальной стоимости без корректировки по рыночным ценам. Это позволит банкам брать ссуды без необходимости продавать активы с убытком.

Акции более 99% компаний европейского индекса STOXX 600 сегодня снижаются. Бумаги только трех компаний растут — это Qinetiq, Reckitt и Vantage Towers, которые подорожали на 0,4%, 0,2% и 0,1% соответственно.

Фьючерсы на американский индекс S&P 500, тем временем, немного повышаются.

Опасения насчет финансовой стабильности достигли такого уровня, что инвесторы начали подозревать, что ФРС может воздержаться от повышения процентных ставок на следующей неделе сразу на 50 базисных пунктов или вообще от какого-либо их увеличения, чтобы не ухудшать ситуацию.

Фьючерсы на фонды ФРС теперь указывают практически на нулевую вероятность повышения ставки на 50 б. п. по сравнению с 70%-ной вероятностью до появления на прошлой неделе новостей о коллапсе SVB. Вместе с тем фьючерсы показывают, что вероятность сохранения неизменных ставок ФРС составляет примерно 14%.

Прогноз касательно пика ставки упал с 5,69% до 5,08%. Кроме того, некоторые участники рынков вновь ожидают снижения ставки к концу этого года.

"В свете стресса в банковской системе мы больше не ожидаем, что Комитет по операциям на открытом рынке на следующем заседании 22 марта повысит ставку, — написали аналитики Goldman Sachs. — Мы оставили в силе прогнозы касательно повышения ставки ФРС в мае, июне и июле на 25 б. п. и теперь оцениваем пиковый уровень ставки в 5,25%-5,5%, хотя неопределенность насчет дальнейшего курса высока".

После таких комментариев и перевода инвесторами средств в безопасные гавани доходность 2-летних гособлигаций США поднялась на 7 б. п. до 4,63%. Это существенно ниже пикового уровня прошлой недели на 5,08%.

За последние три сессии доходность упала на 66 пунктов. Это сильнейшее падение с "черного понедельника" 1987 года.

Многое будет зависеть от данных по инфляции потребительских цен в США, которые выйдут во вторник. Очевидный риск заключается в том, что высокий инфляционный показатель усилит необходимость в агрессивном повышении ставки ФРС, несмотря на проблемы в финансовой системе.

ЕЦБ в четверг проведет заседание и, как ожидается, поднимет ставки на 50 б. п. и просигнализирует о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики. Однако теперь ему также придется принимать во внимание состояние финансовой системы.

Индекс доллара опустился на 0,3%. Евро и фунт укрепились к доллару примерно на 0,2%, а японская иена подскочила более чем на 1%.

Золото подорожало почти на 1% до 1885 долларов за унцию после роста на 2% в пятницу. Баррель нефти марки Brent торговался по 81,48 доллара, а баррель WTI — по 75,28 доллара.