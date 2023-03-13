МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на пшеницу и кукурузу в понедельник на CBOT дешевеют на фоне возобновления переговоров по зерновому коридору в Черном море, который позволит Украине осуществлять поставки сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, передает Reuters.

Между тем потенциал снижения цен на сою ограничен ввиду опасений относительно того, что засуха в Аргентине может нанести ущерб посевам.

Около 11.44 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу снизились в цене на 0,7%, до 6,74 1/4 доллара за бушель. Соя подешевела на 0,05%, до 15,06 1/4 доллара за бушель, а кукуруза снизилась в цене на 0,9%, до 6,11 1/4 доллара за бушель.

В понедельник начались переговоры между представителями ООН и заместителем министра иностранных дел России, в ходе которых будет обсуждаться возможность продления соглашения о зерновом коридоре в Черном море. Срок действия предыдущего соглашения заканчивается 18 марта.

По словам Мэтта Аммерманна из StoneX, поставки пшеницы и кукурузы из Украины, являющейся крупным экспортером этих культур, необходимы для мировых рынков.

"На рынке зерновых ожидают, что соглашение будет продлено, поскольку срок действия предыдущей сделки истекает через несколько дней. Вероятно, все условия России и Украины не будут выполнены, однако страны-импортеры будут в кулуарах способствовать продлению сделки", — отметил Аммерманн.

Китай и Турция являются крупнейшими импортерами украинского зерна в рамках соглашения о зерновом коридоре, добавил он.

На рынках в понедельник почти не обратили внимания на ослабление доллара на фоне банкротства Silicon Valley Bank.

"Цены на пшеницу на прошлой неделе получили некоторую поддержку, так как инвесторы покупали активы-убежища после банкротства Silicon Valley Bank, однако сегодня эти покупки сокращаются, — отметил Аммерманн. — Цены на кукурузу находятся под давлением на ожиданиях увеличения посевных площадей в США".

"Котировки сои получают поддержку на фоне опасения относительно того, что засуха в Аргентине нанесет ущерб посевам. Между тем потенциал роста цен ограничен ввиду ожиданий огромного урожая в Бразилии", — заключил эксперт.