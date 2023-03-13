МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Фондовые рынки европейских стран обвалились во время торгов 13 марта, сообщает CNBC. Инвесторы обанкротившихся банков потеряют деньги, заявил Байден

Такое резкое падение произошло после краха двух американских банков: Silicon Valley Bank и Signature Bank.

В частности, общеевропейский индекс Stoxx 600 в нижней точке опустился до 440,8 пункта (минус 2,86 процента), один из ведущих индексов Великобритании и Европы FTSE 100 падал до 7549,7 пунктов (минус 2,5 процента), а важнейший фондовый индекс Германии DAX на момент написания материала составлял 14 988 пунктов (минус 2,88 процента).

Обвалились акции крупнейших европейских банков. Так, котировки Deutsche Bank на бирже XETRA снизились на 7,84 процента, до 9,83 евро за акцию. Акции UniCredit на Итальянской фондовой бирже упали на 7,75 процента, до 17,18 евро, торги ценными бумагами банка были остановлены.

Акции швейцарского Credit Suisse рухнули более чем на 15 процентов, достигнув исторического минимума. Аналогичная динамика наблюдается и с ценными бумагами британского HSBC, который купил местное подразделение разорившегося американского Silicon Valley Bank (SVB UK), чтобы избавить банк от банкротства. Предсказавший кризис 2008 года инвестор ждет краха еще одной компании

Российский фондовый рынок также отреагировал на падение на мировых рынках. На момент написания материала индекс Мосбиржи опустился на 0,73 процента. Вслед за падением цен на нефть падают акции компаний нефтегазового сектора.