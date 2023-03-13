МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Акции ряда американских банков значительно падают в цене в понедельник на фоне ситуации вокруг Silicon Valley Bank, свидетельствуют данные торгов. Байден не стал отвечать на вопрос о цепной реакции после краха двух банков

По состоянию на 17.30 стоимость акций Western Alliance обваливалась на 83,7%, до 7,04 доллара за ценную бумагу. Акции First Republic Bank дешевеют на 76,76%, до 19 долларов, PacWest — на 55,55%, до 5,49 доллара, Zions — на 35,81%, до 26,36 доллара, UMB Financial — на 29,8%, до 54,12 доллара.

В целом банковский сектор США снижается на 7,8%.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.

В субботу газета New York Times сообщала, что банкротство SVB вызвало опасения, что и другие американские банки также могут столкнуться с проблемами. На этом фоне на рынке произошел "сброс" акций аналогичных SVB банков, таких как First Republic, Signature Bank и Western Alliance. Многие из этих финансово-кредитных организаций обслуживают начинающих клиентов и имеют схожие с SVB инвестиционные портфели.