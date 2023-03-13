МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Британский фунт в понедельник вырос против слабеющего доллара США после того, как внезапный крах ориентированного на технологический сектор банка Silicon Valley Bank (SVB) привел к усилению ожиданий инвесторов относительно того, что Федеральная резервная система замедлит темпы повышений процентных ставок, сообщает Reuters.

Самый масштабный крах американского банка со времен финансового кризиса 2008 года ударил по рынкам и ослабил доллар США против основных валют, так как инвесторы учли в котировках вероятность того, что ФРС теперь будет придерживаться менее агрессивного подхода к ужесточению денежно-кредитной политики.

Правительство США объявило о ряде чрезвычайных мер для повышения доверия к банковской системе.

Банк HSBC в понедельник приобрел британское дочернее отделение SVB за символическую сумму. Министр финансов Великобритании Джереми Хант сказал, что эта мера была необходима для защиты некоторых наиболее важных технологических компаний в Великобритании.

Тем временем Банк Англии заявил об устойчивости банковской системы Великобритании. Ранее центральный банк помогал в поиске покупателя для британского дочернего отделения SVB.

Пара фунт/доллар США выросла на 0,4%, до 1,2089, после того, как ненадолго достигла максимума почти за 2 недели. Пара евро/фунт снизилась на 0,1%, до 0,8831.

Рост фунта был ограничен верхней границей недавнего диапазона после того, как Банк Англии содействовал покупке дочернего отделения SVB, "защитив британских вкладчиков", сказал Шон Осборн, главный валютный аналитик Scotiabank.

"Эта ситуация затмила весенний проект бюджета (Великобритании), который министр финансов представит в среду. При этом произошедшее может не оказать существенного влияния на сам бюджетный план, который может включать в себя помощь испытывающим трудности британским домохозяйствам", — отметил Осборн.

Инвесторы в понедельник стали более активно ставить на то, что после краха SVB Банк Англии остановит свой цикл повышения процентных ставок на мартовском заседании.

В котировки фьючерсов на процентные ставки заложена примерно 45%-ная вероятность того, что Банк Англии 23 марта не станет вносить изменений в ключевую ставку, против примерно 10%-ной вероятности на прошлой неделе. Вероятность повышения ставки на 25 б.п. снизилась и оценивается в 55%.

Аналитики ING отметили, что ожидаемые во вторник данные по рынку труда Великобритании "должны стать решающим аргументом за или против еще одного повышения ключевой ставки Банка Англии". Они добавили, что ожидают повышения ставки на 25 б.п.

Тем временем на денежных рынках оценивают в 40% вероятность того, что Федеральная резервная система США по итогам следующего заседания оставит ставки без изменений, а вероятность повышения ставок на 25 б.п. оценивается в 60%. Для сравнения, до краха SVB рынок учитывал в котировках 70%-ную вероятность повышения ставок на 50 б.п.