МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник вечером продолжает расти, рынки реагируют на крах двух американских банков, следует из данных торгов и комментария аналитика. Аналитик предсказала стремительный рост цен на золото

По состоянию на 19.50 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 43,2 доллара, или на 2,35% — до 1 911,1 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 6,64% — до 21,867 доллара за унцию.

Ранее в ходе понедельника стоимость золота превысила 1900 долларов за тройскую унцию впервые с 3 февраля.

В пятницу, 10 марта, регуляторы штата Калифорния закрыли банк Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки Федеральной резервной системы США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature. Так, рынки отдают предпочтение золоту в качестве валюты-убежища на фоне негативных событий в США.

"Золото стало одним из немногих бенефициаров краха сначала Silvergate, а затем Silicon Valley Bank, а привлекательность драгоценного металла как убежища привела к тому, что его цена подскочила до 1900 долларов за унцию", — сказал порталу MarketWatch рыночный аналитик Kinesis Money Руперт Роулинг (Rupert Rowling).