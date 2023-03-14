МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Австралийский доллар снизился во вторник в результате ослабления склонности инвесторов к риску, а рост цен на облигации был самым сильным более чем за десять лет. Рынки теперь не учитывают в котировках какого-либо повышения ставок РБА и даже не исключают их понижения в апреле, передает Reuters.

Пара австралийский доллар/доллар США снизилась на 0,5%, до 0,6636, вслед за падением фондовых рынков, спровоцированного вероятностью негативного воздействия банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank. В понедельник пара выросла на 1,3%, до 0,6717.

Рост цен на трехлетние облигации Австралии с пятницы, когда было объявлено о крахе SVB, по вторник стал самым сильным ростом за три дня с 2011 года.

Прогнозы инвесторов с наибольшей вероятностью указывают на паузу в цикле ужесточения политики Резервного банка Австралии. В этом случае ключевая ставка останется на уровне 3,6%, но участники рынка с вероятностью 7% ожидают ее понижения на 25 базисных пунктов, до 3,35%.

Всего неделю назад рынки предполагали, что ставка достигнет пика на уровне 4,2%.

Ранее трейдеры понизили прогноз пика ключевой ставки ФРС до 4,8% с 5,5% и учитывают в котировках ее понижение к концу года на 70 базисных пунктов.

Несмотря на принятые властями меры, негативное воздействие банкротства SVB и Signature Bank на рынки усилилось. Начавшаяся в понедельник распродажа акций региональных американских банков продолжилась в Азии, так как инвесторы опасаются распространения подобных рисков на все банки в мире.

"Поддержка незастрахованных депозитов со стороны ФРС, вероятно, предотвратит дальнейший отток депозитов из банков, но в любой момент угроза банковского кризиса может стать сильнее угрозы высокой инфляции", — сказал IG Group Тони Сикамор.

Из прошлого опыта известно, что "ФРС продолжала ужесточать политику, пока что-нибудь не сломается", — добавил он.

Пара новозеландский доллар/доллар США снизилась на 0,2%, до 0,6206, после скачка в понедельник на 1,4%, до 0,6263. Сопротивление пары находится на 0,6275.

Выходящие во вторник данные по инфляции в США, вероятно, усилят волатильность рынков, хотя инвесторы знают, что финансовая стабильность — приоритет для ФРС.

По мнению Бена Пауэлла из BlackRock Investment Institute, банкротство SVB осложнит задачу ФРС по борьбе с инфляцией.

"Мы не думаем, что ставки будут понижаться так быстро, как прогнозируют рынки сейчас… По нашему мнению, ФРС будет очень неохотно менять тон и параметры политики, о которых она нам сигнализировала и которые она устанавливала", сказал Пауэлл.