МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Во вторник цены на золото отступили от более чем 5-недельного максимума, однако удерживаются выше ключевого уровня 1900 долларов, передает Reuters. Участники рынка все больше рассчитывают, что после банкротства двух крупных региональных банков Федеральная резервная система (ФРС) поумерит темпы повышения процентных ставок.

К 05.24 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,6%, до 1901,91 доллара за унцию. В понедельник котировки прибавили более 2%, до максимума с 3 февраля. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 0,5%, по 1907,30 доллара.

"Рынок пытается немного стабилизироваться, и теперь любые надежды на склонность (ФРС) к менее жесткой денежно-кредитной политике должны найти подтверждение в ожидающемся индексе потребительских цен (CPI) США, который может спровоцировать небольшую фиксацию прибыли во вторник", — считает Йип Джун Ронг, рыночный аналитик IG.

Власти США прибегли к экстренным мерам для смягчения последствий внезапного банкротства Silicon Valley Bank (SVB), ставшего крупнейшим в США со времен финансового кризиса 2008 года, и укрепления доверия инвесторов к банковской сфере. В воскресенье регуляторы закрыли нью-йоркский банк Signature Bank.

По оценкам финансовых рынков, вероятность того, что в ходе очередного заседания на следующей неделе ФРС повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов, составляет 69,6%.

Золото считается одним из инструментов хеджирования экономических рисков. Кроме того, привлекательность драгоценного металла, не приносящего гарантированный доход, возрастает в условиях низких процентных ставок.

"Краткосрочные перспективы цен на золото выглядят оптимистично", — отметили аналитики ANZ. Цены на металл превысили 50-дневную скользящую среднюю, что сигнализирует о смене импульса.

"Объем (золота) в инвестпорфелях сравнительно небольшой, поэтому (позитивная) тенденция на рынке продолжится", — считают они.

Рынки будут ждать индекса CPI США, который выйдет в 12.30 по Гринвичу, чтобы оценить перспективы денежно-кредитной политики ФРС.

"Если данные укажут на неожиданное усиление инфляции, у центрального банка США не останется выбора, и ожидания на рынке сместятся в сторону ужесточения денежно-кредитной риторики", — предполагает Йип из IG.

Индекс доллара вырос на 0,3%, делая золото дороже для держателей других валют.

Спот-цены на серебро потеряли 0,9%, до 21,62 доллара за унцию, платина подешевела на 0,8%, до 988,48 доллара за унцию. Палладий упал в цене на 0,8%, до 1461,76 доллара за унцию.