МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. В понедельник цены на природный газ в США прибавили около 7% на фоне прогнозов более высокого спроса на следующей неделе. Кроме того, объемы поставок природного газа на СПГ-терминалы в США могут достигнуть рекордного максимума в марте, сообщает Reuters.

Котировки росли, несмотря на 5-процентное падение цен на нефть ранее в понедельник и прогнозы более теплой погоды, чем ожидалось, в следующие две недели.

Апрельские фьючерсы на природный газ на NYMEX по итогам торгов в понедельник выросли в цене на 17,6 цента, или 7,2%, до 2,606 доллара за млн БТЕ. В пятницу фьючерсы закрылись на минимуме с 23 февраля.

Объем поставок природного газа на СПГ-терминал Freeport в понедельник, вероятно, составил 1,0 млрд кубических футов в день против 0,7 млрд кубических футов в день в воскресенье, согласно данным Refinitiv. Работа СПГ-терминала Freeport была возобновлена в феврале после 8-месячного перерыва.

Совокупный объем поставок природного газа на семь крупных СПГ-терминалов США, включая Freeport, за истекший период марта достиг 13,1 млрд кубических футов в день против 12,8 млрд кубических футов в день в феврале. В марте 2022 года, до приостановки работы терминала Freeport, объем поставок трубопроводного газа достиг рекордных 12,9 млрд кубических футов в день.

По оценкам Refinitiv, средняя добыча газа в континентальных штатах США в марте составляет 98,8 млрд кубических футов в день против 98,2 млрд кубических футов в день в феврале. В ноябре 2022 года производство достигало рекордных 99,9 млрд кубических футов в день.

Спрос на газ в США, включая экспорт, на следующей неделе может вырасти до 120,4 млрд кубических футов в день против 119,8 млрд кубических футов в день на текущей неделе, полагают в Refinitiv.