МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 в начале торгов во вторник снижается. Как сообщает Reuters, опасения насчет распространения последствий коллапса Silicon Valley Bank (SVB) продолжают давить на акции банков. Нефтегазовый сектор также снижается на фоне падения цен на нефть.

FTSE 100 утром потерял 0,1% после падения на 2,6% накануне, которое стало сильнейшие более чем за восемь месяцев.

Банковский сектор в Великобритании опустился на 0,8%. В понедельник он обвалился на 4,9% и продемонстрировал сильнейшее однодневное падение более чем за год из-за беспокойства насчет последствий банкротства SVB для Британии.

Акции HSBC потеряли 1,2% после сообщений о том, что крупнейший европейский банк планирует вложить 2 млрд фунтов (2,43 млрд долларов) в недавно поглощенное британское подразделение SVB.

Нефтегазовый сектор опустился на 0,8%. Цены на нефть упали более чем на 1%.

При этом индекс FTSE 250, больше ориентированный на внутренний рынок, набрал 0,2%.

Макроданные сегодня показали, что рост базовой оплаты труда в Великобритании, за которой внимательно следит Банк Англии, оценивая необходимость дальнейшего повышения ставок, за ноябрь-январь замедлил обороты.