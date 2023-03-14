МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило свои прогнозы стоимости меди, цинка и никеля на текущий год, а для алюминия — сохранило, следует из нового доклада агентства. Названо условие, при котором России придется снижать цены на сталь

Так, Fitch прогнозирует среднюю спотовую цену на никель на Лондонской бирже металлов (LME) в текущем году на уровне 22 тысячи долларов за тонну вместо 20 тысяч, прогноз на 2024 год был повышен до 19 тысяч с 17 тысяч долларов, на 2025 год — до 17 тысяч с 15 тысяч. Прогноз на 2026 год и долгосрочный остались на уровне 15 тысяч долларов. Повышение прогнозов отражает более высокие цены на рынке и восстановление производства нержавеющей стали после открытия КНР.

Агентство повысило и прогнозы стоимости цинка: на текущий год до 3 тысяч долларов за тонну вместо прежних 2,8 тысячи, а на следующие года сохранило: на 2024 год — на уровне 2,5 тысячи долларов, в 2025 году — 2,2 тысячи, 2026 году — 2,1 тысячи, долгосрочный также по-прежнему составляет 2,1 тысячи за тонну. Прогнозы были повышены в связи с сигналами о восстановлении спроса из Китая, в то время как снижение производства в Перу должно снизить профицит концентрата на рынке.

Прогнозы цен на медь на LME были в основном повышены. В 2023 году цена металла ожидается на уровне 8,8 тысячи долларов за тонну вместо 8 тысяч, в 2024-2025 годах — 8 тысяч вместо 7,5 тысячи, в 2026 году, как и по долгосрочному прогнозу, цена ожидается в 7 тысяч долларов за тонну. Пересмотр связан с ожиданиями более дефицитного рынка, перспективами спроса из Китая и энергетическим переходом, при этом низкая производительность в Чили, ситуация в Перу и проблемы в металлургическом секторе могут ограничить предложение меди, считает Fitch. Аналитик предсказала стремительный рост цен на золото

Спотовая цена алюминия по итогам нынешнего года составит 2,5 тысячи долларов, что соответствует прошлому прогнозу, на 2024 год прогноз сохранен также на отметке 2,5 тысячи, прогноз на 2025 год — повышен до 2,5 тысячи с 2,25 тысячи долларов. Прогнозы на 2026 год и долгосрочный прогноз составляют 2 тысячи долларов.

Fitch также повысил большинство прогнозов по стоимости золота: в текущем году показатель ожидается на уровне в среднем 1,7 тысячи долларов за тройскую унцию вместо 1,6 тысячи, в следующем — 1,6 тысячи вместо 1,4 тысячи, в 2025 году — 1,6 тысячи против прошлого прогноза в 1,3 тысячи. Прогнозы на 2026 год и долгосрочный остались на уровне 1,3 тысячи долларов. Агентство связывает свое решение с инвестиционным статусом золота на фоне сохранения геополитических рисков и опасений по поводу роста экономики.