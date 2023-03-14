МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Цены на медь снижаются во вторник, испытывая давление со стороны опасений относительно последствий банковского кризиса в США, укрепления доллара и медленного восстановления спроса на металлы в Китае, сообщает Reuters.

Трехмесячные фьючерсы на LME около 11.30 по Гринвичу торговались с понижением на 0,6%, по 8878,50 доллара за тонну. В понедельник котировки выросли на 0,7%.

В январе же цены на медь на LME достигли 7-месячного пика 9550,50 доллара, но с тех пор упали на 7% в основном из-за опасений относительно перспектив спроса в Китае и роста процентных ставок в разных экономиках мира.

"Заголовки о банках США остаются доминирующим фактором влияния, который влечет за собой широкомасштабный отказ от риска. Последствия для рынка металлов пока что незначительны, но мы пристально отслеживаем развитие ситуации", — сказала Амелия Сяо Фу из Bank of China International.

Мировые фондовые индексы снижаются наряду с котировками нефти и других рискованных активов. Участники рынков опасаются последствий коллапса трех банков США.

Рост индекса доллара также оказывает давление на металлы, номинированные в долларах, поскольку они становятся дороже для держателей иных валют.

Неопределенность относительно темпов восстановления спроса на металлы в КНР негативно отражается на котировках.

"Мы наблюдаем первые признаки роста спроса в Китае, однако потребуется еще несколько недель или даже 1-2 месяца для его (полноценного) восстановления", — считает Фу.

Апрельские фьючерсы на медь на SHFE снизились в цене на 0,6%, до 68 550 юаней (9974,83 доллара) за тонну.

Никель на LME подорожал на 2,3%, до 23 655 долларов за тонну после того, как запасы на складах биржи в Лондоне упали до 12-месячного минимума 38 610 тонн.

Алюминий на LME торгуется с понижением на 0,4%, по 2324,50 доллара за тонну, цинк подорожал на 0,1%, до 2948 долларов. Свинец торговался почти без изменений, по 2081,50 доллара, олово подешевело на 2,3%, до 22 675 долларов.