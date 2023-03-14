МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Управляющая компания "Ингосстрах – Инвестиции" первой среди российских УК получила доступ к торгам на фондовых биржах Китая, заявил журналистам глава компании Владимир Крекотень. Биржи Европы обвалились, а акции банков рухнули из-за кризиса в США

"Ингосстрах – Инвестиции" стала первой управляющей компанией в России, получившей статус квалифицированного иностранного институционального инвестора (QFII). Такой статус открывает доступ к торгам на фондовых биржах Китая. Он позволит инвестировать российский капитал в китайские акции, казначейские облигации, корпоративные долговые обязательства, конвертируемые облигации и другие финансовые инструменты, номинированные в юанях", — сказал он.

Конечным местом хранения ценных бумаг является China Central Depository and Clearing Co. Количество доступных акций превысит 5 тысяч на Шанхайской, Шеньчженьской и Пекинской фондовых биржах. Получаемый статус позволит УК в обозримом будущем создать биржевые фонды с широкой диверсификацией для самых разных категорий розничных инвесторов.

"Понимая ключевые задачи своих клиентов, мы разрабатываем продукты, позволяющие инвестировать в экономики, альтернативные российской, получать валютную доходность, но при этом минимизировать инфраструктурные риски. Чем больше будет доступных инвесторам инструментов, тем больше денег придет на этот рынок, и я верю, что это даст импульс к развитию внутреннего рынка IPO", — заявил Крекотень.

"Получение статуса квалифицированного иностранного институционального инвестора – важный шаг в развитии инвестиционных услуг, открывающий целый спектр новых инвестиционных решений. Он позволит предложить розничным инвесторам множество диверсифицированных финансовых продуктов, номинированных в юанях, которые станут отличным решением в условиях открытия нового рынка для российских инвесторов", — отметил директор департамента управления активами Артем Майоров.