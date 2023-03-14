МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет на внутреннем позитиве, следует из данных торговой площадки и комментариев экспертов. Песков ответил русской поговоркой на историю с крушениями банков в США

Рублёвый индекс Мосбиржи к 15.52 мск рос на 0,46%, до 2279,85 пункта, а долларовый индекс РТС снижался на 0,06%, до 953,46 пункта.

Индексы Мосбиржи и РТС тем временем продолжают колебания в узком диапазоне торгов, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Проблемы американского банковского сектора практически не имеют никакого влияния на российский финансовый сектор. Для отечественного рынка сейчас главной темой остается публикация отчетов компаний и объявление дивидендов", — говорит Ксения Лапшина из ГК "Финам".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста — акции "Черкизово" (+1,9%), расписки VK (+1,85%), обыкновенные акции "Ростелекома" (+1,79%), бумаги Сбербанка (префы поднимаются на 1,71%, его обыкновенные акции – на 1,58%), акции Polymetal (+1,51%), а также акции банка "Санкт-Петербург"), "Газпрома" (+1,25%) и акции ИСКЧ (+1,21%).

"Расписки VK росли в ожидании публикации в этот четверг финансовых результатов по МСФО за четвертый квартал 2022 года. Бумаги поднялись до максимума с ноября 2022 года и проверяли на прочность отметку 500 рублей", — комментирует Кожухова. Дерипаска рассказал, когда нужно срочно избавляться от доллара

"Отметим, что Московская биржа совместно с Банком России начала обсуждение мер борьбы с аномальными скачками цен на акции третьего эшелона, которые не так давно стали популярны и уже занимают значительную долю в объеме торгов. Меры будут призваны, в первую очередь, обезопасить розничных инвесторов от потерь. Сегодня эстафетную палочку в третьем эшелоне перехватила компания "Бурятзолото", ее акции растут на 12,7%, а в моменте рост достигал 24,8%. При этом объем торгов сегодня в 10 раз превышает вчерашний", — обращает внимание Лапшина.

В лидерах снижения – акции "Совкомфлота" (-2,97%), префы "Мечела" (-1,78%), акции "Ашинского машинного завода" (-1,66%), НМТП (-1,42%), "Распадской" (-1,23%) и акции ЛСР (-0,83%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Вчера индекс Мосбиржи удержался от пробоя области поддержки 2260–2266 пунктов, хотя ненадолго и уходил под ее нижнюю границу, но сумел оттолкнуться от уровня 2250 пунктов. Промежуточное сопротивление у фондового индикатора находится чуть выше вчерашней вершины — на отметке 2290 пунктов", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Если нефтяные цены хотя бы приостановят снижение, мы можем уже сегодня проверить на прочность данное техническое препятствие, учитывая проявленную нами вчера относительную устойчивость к внешним потрясениям, а также сегодняшний позитивный настрой", — полагает аналитик.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 14 марта: зона 2250–2350 пунктов, добавляет Владимир Чернов из Freedom Finance Global.