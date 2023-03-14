МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Стоимость акций ряда американских банков коррекционно заметно растет во вторник после обвала в понедельник, следует из данных торгов. Американские банки толкают мир к новому кризису

По состоянию на 16.53 стоимость акций Western Alliance подскакивает на 43,57%, до 37,5 доллара за ценную бумагу, днем ранее бумаги банка подешевели на 47%. Акции First Republic Bank дорожают на 46,34%, до 45,56 долларов, в понедельник их стоимость обвалилась на 62%.

Кроме того, акции Charles Schwab, которые в понедельник подешевели более чем на 11%, поднимаются в цене на 9,6%, до 56,91 доллара за ценную бумагу. Также сильно дорожают акции Pac West (+54%), Zions (+15%), Key Corp (+18%) и UMB Financial (+11%).

А агрегированный фондовый индекс банковского сектора США поднимается на 4,8% после падения на 7,3% днем ранее.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.