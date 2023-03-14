МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Подразделение Honda Motor Co в США во вторник сообщило о предстоящем в 2025 году переносе производства ее седана Accord в американский штат Индиана. До этого указанная модель более 40 лет собиралась на заводе Мэрисвилле (Огайо). Решение принято в рамках перехода компании на производство электромобилей, передает Reuters.

Завод в Мэрисвилле перейдет на выпуск электромобилей первым из автозаводов компании в США.

В октябре Honda и южнокорейская LG Energy Solution Ltd сообщили, что планируют совместно построить аккумуляторный завод стоимостью в 4,4 млрд долларов вблизи Джефферсонвилля в Огайо. Строительные работы начались ранее в этом месяце.

Этот завод, строительство которого планируется завершить до конца 2024 года, будет занимать площадь свыше 185 806 квадратных метров, а его производственная мощность должна составить около 40 гигаватт-часов в год.

В прошлом году Honda сообщила, что к 2026 году также инвестирует 700 млн долларов в переоборудование своих заводов в Огайо для производства электромобилей, включая завод в Мэрисвилле.

Как сообщили в компании, завод в Мэрисвилле начнет готовиться к переходу на выпуск электромобилей уже в январе: объединение двух действующих производственных линий позволит ему приступить к созданию соответствующей инфраструктуры.

По словам Honda, выпуск Accord будет перенесен на ее автозавод в Индиане, который в настоящее время выпускает Civic Hatchback и CR-V.

В свою очередь, завод трансмиссий Honda в Джорджии выделит производственную линию для выпуска систем осевого электропривода — одного из ключевых компонентов электромобиля, — а ее завод двигателей в Анне (Огайо) передаст производство некоторых компонентов другому заводу Honda, расположенному в Алабаме, чтобы подготовиться к выпуску корпусов для аккумуляторов электромобилей.