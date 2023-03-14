МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник в ходе североамериканской сессии упали до 5-недельного минимума. Как сообщает Reuters, крах Silicon Valley Bank спровоцировал опасения относительно начала финансового кризиса и сокращения спроса на нефть.

Около 15.36 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с понижением на 51 цент, или 0,6%, по 80,26 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI утратили 56 центов, или 0,8%, и торговались по 74,24 доллара за баррель. Контракты на нефть Brent могут завершить торги на самом низком уровне закрытия с 3 февраля, а нефть WTI — на минимуме с 22 февраля.

Нефть "движется в сторону вчерашних минимумов на фоне укрепления доллара и усугубления опасений относительно здоровья финансовой системы США", пишут аналитики Ritterbusch and Associates.

Потребительские цены в США сильно выросли в феврале вследствие устойчиво высоких цен на коммунальные услуги и продукты питания. Это усложняет задачу для Федеральной резервной системы (ФРС), тогда как коллапс двух американских банков внес свои коррективы в борьбу центрального банка с инфляцией.

Основные фондовые индексы США же выросли, так как инвесторы полагают, что данные по инфляции и банкротства банков вынудят ФРС осуществить менее агрессивное повышение процентных ставок на заседании в марте.

Участники рынка ожидают, что ФРС увеличит стоимость заимствований на четверть процентного пункта, а не на 50 базисных пунктов, как прогнозировалось ранее, а затем осуществит аналогичное повышение ставок в мае.

Доллар укрепился во вторник в условиях более спокойны торгов после падения в понедельник на новостях о банкротстве SVB. Рост доллара поумерил спрос на нефть, которая стала более дорогой для держателей иных валют.

Позднее во вторник будут представлены данные Американского института нефти (API), а в среду выйдет еженедельный отчет Минэнерго США по коммерческим запасам нефти.

Как ожидается, запасы нефти на неделе 4-10 марта выросли на 0,6 млн баррелей.

Прогноз ОПЕК, предполагающий рост спроса на нефть в Китае в 2023 году, ограничил пространство для падения котировок.

Тем не менее в ОПЕК сохранили без изменений прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году на 2,23 млн баррелей в день, или на 2,3%.

Ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (IEA) будет представлен в среду.