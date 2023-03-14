МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Цена золота во вторник вечером, как и утром, продолжает снижаться после роста в течение трех дней, свидетельствуют данные торгов.

Производство золотых слитков на заводе "Красцветмет"

Золото дешевеет, но держится выше 1900 долларов

По состоянию на 20.29 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,65 доллара, или на 0,19% — до 1 912,4 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,57% — до 22,047 доллара за унцию. Утром фьючерс на золото снижался в цене в пределах 0,6%, на серебро — примерно на 0,9%.

Стоимость золота увеличилась на 5,28% за три предыдущих дня. Ранее в марте стало известно о закрытии в США банков Silvergate, Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Власти США объявили о мерах поддержки.

Так, драгметалл дорожал в качестве актива-убежища, спрос на который увеличился на фоне усилении волатильности и глобальной неопределенности на рынках.

"Золото пошло на попятную, прощупав уровень 1 900 долларов за тройскую унцию, так как спрос на безопасное убежище ослаб, после того как оно выросло почти на 6% с минимумов прошлой недели", — полагает ведущий аналитик XM Раффи Бояджан (Raffi Boyadjian), мнение которого приводит портал MarketWatch.