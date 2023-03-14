МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Цена золота во вторник вечером, как и утром, продолжает снижаться после роста в течение трех дней, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет, но держится выше 1900 долларов

По состоянию на 20.29 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,65 доллара, или на 0,19% — до 1 912,4 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,57% — до 22,047 доллара за унцию. Утром фьючерс на золото снижался в цене в пределах 0,6%, на серебро — примерно на 0,9%.

Стоимость золота увеличилась на 5,28% за три предыдущих дня. Ранее в марте стало известно о закрытии в США банков Silvergate, Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Власти США объявили о мерах поддержки.

Так, драгметалл дорожал в качестве актива-убежища, спрос на который увеличился на фоне усилении волатильности и глобальной неопределенности на рынках.

"Золото пошло на попятную, прощупав уровень 1 900 долларов за тройскую унцию, так как спрос на безопасное убежище ослаб, после того как оно выросло почти на 6% с минимумов прошлой недели", — полагает ведущий аналитик XM Раффи Бояджан (Raffi Boyadjian), мнение которого приводит портал MarketWatch.