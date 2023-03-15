МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Австралийский и новозеландский доллары укрепились в среду после выхода данных, указавших на восстановление экономической активности в Китае, сообщает Reuters. Поддержку им оказало также усиление склонности инвесторов к риску на фоне снижения вероятности кризиса банковской системы США.

Пара австралийский доллар/доллар США поднялась на 0,3%, до 0,6702, после роста во вторник на 0,2%, до 0,6696. После прорыва скользящей средней за 14 дней на 0,6685 ключевое сопротивление пары находится на расположенной на 0,6769 скользящей средней за 200 дней.

Новозеландский доллар укрепился против доллара США на 0,4%, до 0,6260. На предыдущей сессии он вырос на 0,2%, до 0,6235. Сопротивление пары находится на максимуме начала марта 0,6275.

Вышедшие в среду данные показали, что в январе-феврале рост розничных продаж в Китае возобновился, а инвестиции в основной капитал росли намного быстрее, чем ожидалось. Рост промышленного производства не дотянул до прогноза, но в целом данные указали на восстановление экономики после отмены карантинных мер в декабре, хотя и неровное.

Во вторник фондовый рынок США рос благодаря снижению вероятности банковского кризиса после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank. Данные по инфляции не преподнесли инвесторам неприятных неожиданностей, подтвердив предположения о том, что на следующей неделе ФРС не будет существенно повышать ставки.

"Последние данные в США показали, что ФРС еще не закончила борьбу с инфляцией", — написали клиентам аналитики ANZ.

"Если рассматривать данные по инфляции изолированно, то они могут оправдывать более сильную реакцию ФРС, но на фоне дестабилизации рынка повышение ставки на 25 базисных пунктов наиболее вероятно", — добавили они.

Доходность австралийских облигаций восстановилась после падения во вторник, а рынки фьючерсов указывают на повышение ключевой ставки Резервного банка Австралии в апреле на 25 базисных пунктов или на паузу в цикле ужесточения политики.

Доходность трехлетних облигаций стабилизировалась на 3,070%, поднявшись от минимума с конца января 2,93%, а доходность десятилетнего долга выросла до 3,446% от достигнутого во вторник трехмесячного минимума 3,329%.