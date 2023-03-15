МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду падают в среднем почти на 2%, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры по-прежнему обеспокоены перспективами вокруг банковского сектора. Европу предупредили о долгосрочных последствиях краха SVB

По состоянию на 13.33 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 1,99% — до 7 485,24 пункта, французский CAC 40 — на 2,82%, до 6 904,31 пункта, немецкий DAX — на 2,18%, до 14 901,05 пункта.

На рынках сохраняются опасения по поводу перспектив в банковском секторе после того, как на прошлой неделе в США закрылся ряд банков, инвесторы опасались влияния жесткой политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. В Европе в результате падают в цене акции банков: Credit Suisse — на 17,5% (стоимость у исторического минимума), Societe Generale — на 9,8%, BNP Paribas — на 8,3%, Unicredit — на 6,9%, Barclays — на 6,1%.

Бумаги страховой Prudential PLC дешевеют в ходе торгов на 8,4%. Скорректированная операционная прибыль компании выросла за 2022 год на 4%, до 3,38 миллиарда долларов и оказалась лучше прогноза в 3,34 миллиарда. А прибыль по МСФО после налогообложение упала в 2,2 раза — до 1,007 миллиарда долларов. "Не как в 30-е": чем обернется для России новая Великая депрессия

Не дает заметной поддержки индексам макростатистика. Так, промпроизводство в еврозоне в январе выросло в годовом выражении на 0,9%, ожидался рост на 0,2%. В месячном выражении показатель поднялся на 0,7%, прогноз предполагал рост на 0,4%.

Удешевление меди на 1,5% сдерживает горнодобывающий сектор. Бумаги ArcelorMittal падают в цене на 4,3%, Glencore — на 3,9%, Rio Tinto PLC — на 3%.