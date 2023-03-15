МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в среду падают в среднем на 1,5%, следует из данных торгов. Инвесторы предпочитают не рисковать в связи с сохраняющимися опасениями вокруг банковской сферы и политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Судно ВМС ФРГ проплывало в районе взрыва "Северных потоков" незадолго до ЧП

По состоянию на 14.14 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 1,59% — до 31 886 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,34%, до 12 171,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,61%, до 3 890,75 пункта.

На прошлой неделе в США были закрыты несколько банков, в том числе Silicon Valley Bank (SVB) — в связи с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Это вызвало волну волатильности на фондовых рынках. Во вторник индексы США выросли на 1-2%, но в среду снижаются как фьючерсы Уолл-стрит, так и фондовые биржи Европы, где заметно проседает банковский сектор. При этом акции Credit Suisse падают в цене на 22,75%.

"Показатели стресса на финансовых рынках ослабели после скачка в понедельник, но остаются высокими", — отмечают экономисты ING, которых цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.

Все больше аналитиков прогнозируют сохранение ключевой ставки ФРС в марте: если во вторник такую возможность допускали порядка 25% экспертов, то теперь их доля выросла до 36,5%. Остальные аналитики ожидают повышения на 25 базисных пунктов, как и в феврале, — до 4,75-5% годовых.

Еще на прошлой неделе рынки закладывали ускорение темпов повышения до 50 б.п., но из-за проблем в банковской сфере прогнозы изменились.