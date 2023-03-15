МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Котировки золота развернулись и перешли к росту, так как падение акций Credit Suisse возродило опасения относительно кризиса банковского сектора и поумерило склонность инвесторов к риску, сообщает Reuters.

Недавно золото на рынке спот торговалось с повышением примерно на 0,6%, а фьючерсы на золото прибавили 0,5%.

После непродолжительной стабилизации, рынки вновь охвачены беспокойством. Крупнейший инвестор Credit Suisse заявил, что не может предоставить швейцарскому банку дополнительную финансовую помощь, и это привело к очередному падению акций как самого банка, так и ряда других европейских компаний.

"После случившегося с SVB рынки чрезвычайно чутко реагируют на негативные новости, связанные с банковской сферой", и проблемы Credit Suisse обеспечивают поддержку золоту как активу-убежищу, отметил Рикардо Евангелиста, старший стратег-аналитик ActivTrades.

В понедельник цены на золото достигли самого высокого более чем за месяц уровня, так как банкротство американского банка заставило трейдеров ожидать, что Федеральная резервная система (ФРС) поставит повышение процентных ставок на паузу.