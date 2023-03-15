МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям "Детского мира" после их роста более чем на 20%, говорится в сообщении торговой площадки.

Торги ценными бумагами "Детского мира" переведены в режим дискретного аукциона с 15.08 мск. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 15.38 мск.

По состоянию на 14.58 мск текущая цена акций компании составила 87,5 рубля (+26%). Произошло повышение текущей цены акций на 20% и более в течение десяти минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (68,36 рубля), объяснила торговая площадка.

Биржа переводит торги в режим дискретных, если цена акций, входящих в индекс Мосбиржи, подскакивает или падает на 20% и держится на этом уровне в течение 10 минут подряд. За один торговый день возможно проведение не более двух дискретных аукционов по отдельной ценной бумаге.