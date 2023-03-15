МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Российский рубль в среду упал на фоне падения цен на нефть, тогда как Министерство финансов РФ провело аукционы по размещению облигаций. Тем временем инвесторы ожидают решения Банка России по процентным ставкам на этой неделе, передает Reuters.

К 12.41 по Гринвичу пара доллар США/российский рубль торговалась с повышением на 09%, по 75,98, а пара евро/рубль — с понижением на 0,3%, по 80,39. Пара китайский юань/рубль торговалась с повышением на 0,5%, по 10,99.

Котировки нефти Brent упали на 2%, до 75,9 доллара за баррель, самого низкого уровня с середины декабря.

Во вторник рубль достиг самого высокого уровня с начала марта против доллара, но затем снизился. Американская валюта оказалась под давлением со стороны страхов банковского кризиса после крушения Silicon Valley Bank.

Валютные интервенции обеспечивают некоторую поддержку рублю, так как Россия продает китайские юани на сумму 5,4 млрд рублей (71,7 млн долларов) с 7 марта по 6 апреля, чтобы компенсировать сокращение доходов от нефти и газа.

В центре внимания находится заседание центрального банка России, который в пятницу примет решение по ставкам. Ранее регулятор сигнализировал, что будет думать о том, стоит ли повышать ставки в ближайшие месяцы.

Опрошенные Reuters Экономисты ожидают, что центральный банк оставит ключевую процентную ставку на уровне 7,5%, но позднее в этом году может повысить стоимость заимствований.

Министерство финансов в среду провело аукционы по продаже ОФЗ на сумму 74,7 млрд рублей после паузы на прошлой неделе и позднее проведет еще один аукцион.

"Инвесторы будут сохранять осторожность на долговом рынке перед заседанием центрального банка в пятницу, — говорят аналитики "Промсвязьбанка". — При этом ожидается, что ключевая ставка останется без изменений, но регулятор, вероятно, сохранит довольно жесткую позицию".

Российские фондовые индексы снизились. Долларовый индекс РТС упал на 2%, до 938,9, а рублевый индекс Мосбиржи опустился на 1,1%, до 2264,5.