МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию среды упал на 1,2%, следует из данных Московской биржи. Максимальная ставка по вкладам крупных банков составила 7,68 процента

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 1,23%, до 2262,07 пункта, долларовый РТС — на 2,19%, до 936,95 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 68 копеек, до 76 рублей.