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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230315/840084267.html
Российский рынок акций упал на 1,2 процента за основную сессию
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Российский рынок акций в основную сессию среды упал на 1,2%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 1,23%, до 2262,07 пункта,... ПРАЙМ, 15.03.2023
индексы, рынки, новости, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию среды упал на 1,2%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 1,23%, до 2262,07 пункта, долларовый РТС — на 2,19%, до 936,95 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 68 копеек, до 76 рублей.