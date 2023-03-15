МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером растёт на 1%, инвесторы выбирают драгоценный металл в качестве безопасного актива на фоне ситуации с крахом нескольких крупных банков в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии эксперта.

По состоянию на 20.52 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 18,75 доллара, или на 0,98% — до 1 929,6 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,29% — до 21,975 доллара за унцию.

Ранее в марте стало известно о закрытии в США банков Silvergate, Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки Федеральной резервной системы США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов.

На фоне последних новостей инвесторы опасаются за стабильность банковской системы США. В таких условиях популярность набирают безопасные активы, к которым относится и золото.

"Цены на золото и серебро резко выросли… причем оба металла достигли пятинедельных максимумов на фоне повышенного спроса на безопасные активы. Опасения по поводу глобального банковского/финансового кризиса усиливаются в середине недели", — приводит портал MarketWatch слова старшего аналитика Kitco Metals Джима Выкоффа (Jim Wyckoff).