МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги среды сильным снижением, инвесторы оценивают риски, связанные с банковским сектором, в частности ситуацию вокруг швейцарского Credit Suisse, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 упал на 3,83%, до 7344,45 пункта, французский CAC 40 — на 3,58%, до 6885,71 пункта, немецкий DAX — на 3,27%, до 14735,26 пункта.

Ранее финансовый обозреватель и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки заявил, что следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse. На этом фоне в среду акции банка обвалились более чем на 20%.

Аналитики отмечают, что повышение учетной ставки Европейского центробанка может ухудшить ситуацию на рынках. Итоги заседания регулятора будут опубликованы в четверг, прогнозируется повышение ставки на 50 базисных пунктов, до 3,5%.

"В настоящее время банки находятся в состоянии повышенной тревоги. И повышение ставок, которое ЕЦБ, безусловно, не остановит завтра, усиливает давление. В Европе самая сложная ситуация у Credit Suisse, который начинает опасно пошатываться. И это, конечно, важнее, чем SVB", — цитирует агентство Блумберг рыночного стратега IG Винченцо Лонго (Vincenzo Longo).