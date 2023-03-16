МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Валюты-убежища, такие как доллар США и японская иена, в четверг пользуются спросом из-за возобновившихся опасений относительно мирового банковского кризиса на фоне проблем швейцарского Credit Suisse по следам краха американского Silicon Valley Bank, сообщает Reuters.

Акции Credit Suisse в среду упали на 30% после того, как его крупнейший акционер заявил, что не может оказать дальнейшую поддержку банку.

Падение акций побудило Швейцарский национальный банк оказать финансовую помощь попавшему в беду кредитору, что является беспрецедентным шагом со стороны центрального банка. В начале азиатских торгов в четверг Credit Suisse объявил, что займет до 50 миллиардов швейцарских франков (54 млрд долларов США).

Трейдеры устремились к традиционным валютам-убежищам, вызвав рост доллара и японской иены, из-за растущих опасений, что напряженность последнего времени в банках США и Европы, может быть предвестником широкомасштабного системного кризиса.

Иена подскочила примерно на 0,5% в начале торгов в Азии после роста на 0,6% в среду. На момент написания статьи пара доллар/иена торговалась по 133,02.

Против швейцарского франка доллар немного убавил рост после скачка на 2,15% на предыдущей сессии. Тем не менее, швейцарская валюта остается вблизи недельного минимума.

"Учитывая повышенную неопределенность и опасения по поводу более широкого финансового кризиса, доллар, а также иена будут основными бенефициарами из-за спроса на валюты-убежища", — говорит Кэрол Конг, валютный стратег-аналитик Commonwealth Bank of Australia.

На момент написания статьи пара евро/доллар торговалась с повышением на 0,12% по 1,0591 после падения на 1,4% на предыдущей сессии. Пара британский фунт/доллар торговалась с повышением на 0,18% по 1,20775 после падения на 0,9% в среду.

Индекс доллара снизился на 0,07% до 104,58 после роста почти на 1% на предыдущей сессии.

Пытающийся оправиться от череды скандалов Credit Suisse стал очередной жертвой кризиса доверия после краха SVB на прошлой неделе.

Закрытие SVB в пятницу, за которым через два дня последовал крах Signature Bank, вынудило президента США Джо Байдена выступить с заверениями в безопасности финансовой системы и побудило принять экстренные меры, дающие банкам доступ к большему финансированию.

Инвесторы остаются в напряжении, ожидая дальнейшей ясности относительно того, насколько масштабными могут быть последствия, а спасательные меры властей пока не особо помогают развеять повышенные опасения.

В центре внимания также остаются перспективы дальнейших повышений процентных ставок центральными банками в целях борьбы с инфляцией.

Позже в четверг Европейский центральный банк объявит свое решение по процентной ставке. Ожидания трейдеров относительно повышения ставки на 50 базисных пунктов быстро рассеялись после того, как обвал акций Credit Suisse усилил опасения по поводу состояния банковского сектора Европы.

Два источника в надзорных органах сообщили Reuters, что ЕЦБ связался с банками, чтобы проверить их на предмет подверженности рискам, связанным Credit Suisse.

"Безусловно, существует риск того, что ЕЦБ не выполнит свое предварительное обязательство о повышении (ставки) на 50 б.п. ввиду опасений относительно финансовой стабильности", — говорит Конг из CBA.

"Определенно, любому крупному центральному банку будет сложно придерживаться курса ужесточения", — добавляет она.

Чувствительные к риску австралийский и новозеландский доллары пытались оправиться после падения на 1% в среду.

Пара австралийский доллар/доллар США на момент написания статьи торговалась с повышением на 0,09% по 0,6675. Пара новозеландский доллар/доллар США упала на 0,57% до 0,6125. Дополнительное давление на новозеландскую валюту оказали вышедшие в четверг данные, показавшие сокращение экономики Новой Зеландии в 4-м квартале.