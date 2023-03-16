МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. В четверг ралли цен на золото, которое является активом-убежищем, приостановилось, сообщает Reuters. Трейдеры ожидают развития ситуации в банковском секторе после новостей о Credit Suisse.

Недавно золото на рынке спот торговалось с повышением менее чем на 0,1%, тогда как фьючерсы на золото на COMEX снизились примерно на 0,4%.

В среду спот-цены на золото достигли 1937,28 доллара, прибавив более 1%.

В Credit Suisse Group AG в четверг заявили о намерении получить займ в размере 50 млрд франков в Швейцарском национальном банке. Это обеспечит компанию необходимой ликвидностью после падения акции в среду.

Привлекательность активов-убежищ возросла на фоне кризиса в банковской сфере, и это подстегнуло ралли цен на золото, но сейчас инвесторы ожидают новых сигналов, сказал Хариш В из Geojit Financial Services. По его мнению, некоторое ослабление цен в четверг стало следствием технической коррекции.

Снижение доллара США, который также является активом-убежищем, сделало золото более доступным для держателей иных валют.

"В более долгосрочной перспективе, учитывая сильную динамику золота в прошлом в преддверии начала цикла сокращения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) и рецессий экономики США, мы ожидаем повышения цен на золото в условиях усиливающейся неопределенности", — пишут аналитики JP Morgan. Они прогнозируют, что цены на золото могут достичь верхней границы района 2000 долларов за унцию в этом году.

Золото считается инструментом хеджирования рисков в периоды экономической неопределенности, но более высокие процентные ставки увеличивают альтернативные издержки владения этим металлом, не приносящим процентного дохода.

Участники рынка видят 68,9%-ю вероятность повышения процентных ставок ФРС по итогам заседания в марте на 25 базисных пунктов.

В Goldman Sachs теперь оценивают вероятность начала рецессии экономики США в следующие 12 месяцев в 35% на фоне стресса банковской сферы.

Серебро на рынке спот упало на 0,4%, до 21,69 доллара за унцию, платина снизилась на 0,1%, до 961,27 доллара, а палладий потерял 0,5%, до 1455,03 доллара.