МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Британские фондовые индексы выросли на открытии торгов, сообщило агентство Reuters. Акции банковского сектора восстанавливались после того, как Credit Suisse заявил, что займет средства у швейцарского центрального банка. Тем временем акции компании Rentokil подскочили после сообщения о росте прибыли.

Британский индекс "голубых фишек" FTSE 100 вырос на 1,2%, восстановившись после вчерашнего падения, которое стало самым резким более чем за год.

Субиндекс британских банков вырос на 2,1% после падения на 5,6% на предыдущей сессии.

Акции Credit Suisse подскочили почти на 30% на фоне планов по займу до 54 млрд долларов у Национального банка Швейцарии (SNB) для поддержания ликвидности и восстановления доверия инвесторов.

В числе лидеров роста в составе FTSE 100 были акции HSBC и Barclays, поднявшиеся на 2,2% и 3,1% соответственно.

Акции Rentokil Initial подскочили на 6,6% и вошли в число лидеров FTSE 100 после того, как этот поставщик услуг по борьбе с вредителями отчитался почти о 28%-ном росте годовой скорректированной прибыли.

Более ориентированный на внутренний рынок индекс FTSE 250 midcap вырос на 1,2%. Акции компании Bridgepoint Group, управляющей активами, подорожали на 6,8% после того, как она сообщила о росте выручки за 2022 год.