МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Цены на золото в четверг растут на фоне ослабления доллара США. Между тем котировки отступили от 6-недельного максимума, достигнутого в среду, передает Reuters. Склонность инвесторов к риску возросла после сообщений о том, что Credit Suisse получит финансирование.

Около 09.46 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,1%, до 1920,75 доллара за унцию. В среду котировки подскочили к максимуму с начала февраля 1937,28 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX подешевели на 0,5%, до 1922,30 доллара за унцию.

Акции Credit Suisse подскочили на 28% после сообщений о том, что банк получит 54 млрд долларов от центрального банка Швейцарии, чтобы обеспечить ликвидность и восстановить доверие инвесторов.

Новости о том, что Credit Suisse получит ликвидность, сделали золото менее привлекательным для инвесторов, однако котировки держатся на довольно высоком уровне, отметил независимый аналитик Росс Норман.

Индекс доллара снизился на 0,2% против корзины других основных валют, сделав золото менее дорогим для иностранных покупателей. Цены на золото в британских фунтах отступили от рекордных максимумов, достигнутых в среду, а цены в евро также снизились.

На рынке золота наблюдалось рефлекторное ралли, отметил Норман. По его словам, рост котировок, вероятно, в основном обусловлен закрытием коротких позиций, а настроения на рынке золота в основном бычьи.

Позже в четверг состоится заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Это будет первое заседание центрального банка после новостей о банкротстве Silicon Valley Bank в США, вероятно, произошедшего из-за высоких процентных ставок. Эти новости спровоцировали опасения относительно банковского кризиса.

Трейдеры ожидают, что ЕЦБ повысит процентную ставку на 50 базисных пунктов. На рынке также в основном прогнозируют, что на следующей неделе Федеральная резервная система (ФРС) повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов.

Золото считается инструментом хеджирования рисков в периоды экономической неопределенности, но более высокие процентные ставки увеличивают альтернативные издержки владения этим металлом, не приносящим процентного дохода.

Спот-цены на серебро выросли на 0,5%, до 21,89 доллара за унцию, платина подорожала на 0,6%, до 967,97 доллара за унцию, а палладий вырос в цене на 0,3%, до 1451,39 доллара за унцию.