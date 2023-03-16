МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Цены на медь на европейской сессии в четверг восстанавливались от 10-недельного минимума, достигнутого накануне, передает Reuters. Осуществленные центральным банком Швейцарии меры поддержки Credit Suisse поумерили опасения относительно кризиса банковского сектора.

Европейские рынки воспряли духом после того, как Швейцарский национальный банк предоставил попавшему в беду кредитору займ в размере 50 млрд франков. На прошлой неделе два банка в США объявили о банкротстве.

Участники рынков опасались, что стресс в банковской сфере повлечет за собой коллапс других банков и ослабит рост экономики.

По состоянию на 11.11 по Гринвичу фьючерсы на медь на LME торговались с повышением на 0,6%, по 8559 долларов за тонну. В среду контракты упали на 3,7%, что стало самым сильным дневным падением с июля.

Медь торговалась немного ниже скользящей средней за 100 дней, которая может превратиться в техническое сопротивление.

"Утрата доверия влечет за собой ужесточение кредитных условий… каждый рискованный актив на рынке понес те или иные потери", — сказал аналитик WisdomTree Нитеш Шах.

Отказ инвесторов от риска может оказать понижательное давление на цены на медь, но фундаментальные факторы остаются сильными, добавил он, ссылаясь на рост спроса в Китае и увеличение расходов на электрификацию и инфраструктуру.

Рынки ожидают решения Европейского центрального банка по процентным ставкам позднее в четверг, а 21-22 марта состоится очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Волнения в банковском секторе могут заставить оба этих банка или какой-либо из них воздержаться от повышения процентных ставок, которое тормозит экономическую активность.

Компания First Quantum Minerals возобновила добычу на медном руднике Cobre Panama, о чем в среду сообщили в Franco-Nevada Corp.

Алюминий на LME торговался с понижением на 0,2%, по 2273,50 доллара, цинк упал на 0,4%, до 2854 доллара, никель прибавил 0,1%, до 23 030 долларов, свинец подешевел на 0,1%, до 2066 долларов, а олово снизилось на 2,7%, до 21 860 долларов.