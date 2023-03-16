МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в четверг, инвесторы ждут решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.

По состоянию на 17.59 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,25%, до 31953,32 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,94%, до 11542,09 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,59%, до 3915 пунктов.

Европейский центробанк в четверг сообщил, что по итогам мартовского заседания повысил базовую ставку на 50 базисных пунктов, до 3,5%. Также регулятор улучшил свои прогнозы по инфляции и ВВП на текущий год. Теперь, отмечают аналитики, рынки находятся в ожидании действий ФРС США.

"Пусть мы вчера и смогли значительно отскочить от минимумов, в новом дне нам потребуется некоторая ясность. Итак, ЕЦБ повысил ставки, и следующим вопросом станет то, что же будет делать ФРС", — цитирует агентство Франс Пресс главного рыночного стратега National Securities Corp. Артура Хогана (Arthur Hogan).

Заседание Федрезерва пройдет 21-22 марта. По данным CME Group, более 70% аналитиков ждут повышения ставки центробанка на 25 базисных пунктов, до 4,75-5%.