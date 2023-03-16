МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Московская биржа анализирует ситуацию резкого удешевления рубля и последовавшего восстановления им позиций во время фиксинга в связи с расчетами по валютным фьючерсам в четверг, следует из ответа пресс-службы торговой площадки на соответствующий запрос РИА Новости. Названы страшные последствия подрыва "Северных потоков"

Курс доллара на Московской бирже в четверг с 12.25 до 12.30 мск подскакивал на 1,3 рубля (+1,7%), а объем торгов в течение 10 минут с 12.20 мск превысил 35 миллиардов рублей, что примерно в 17 раз выше обычного уровня. При этом в течение пяти минут курсы основных торгуемых валют успели обновить максимумы с прошлого апреля, но затем вернулись на прежние позиции. Курс доллара при этом максимально подскакивал до 77,49 рубля, евро – до 82,62 рубля, юаня – до 11,21 рубля.

Участники рынка предположили, что это может быть связано с экспирацией фьючерсов на пару USD/RUB, для чего используется фиксинг спот-курса по сделкам как раз в период 12.25-12.30 мск.

"Биржа анализирует ситуацию и обсудит в рамках пользовательских комитетов возможность корректировки методики расчета фиксингов, если это будет востребовано участниками торгов", — говорится в ответе Московской биржи.