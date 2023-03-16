МОСКВА, 16 марта — ПРАЙМ. В четверг котировки меди упали до 10-недельного минимума, поскольку Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов, в то время как турбулентность в банковском секторе усилила опасения по поводу вероятности новых банковских коллапсов и снижения экономической активности. Между тем позже котировки снова перешли к росту, сообщает Reuters.

В среду цены на медь потеряли 3,7%, это самое крупное дневное снижение с июля. Однако позднее они отыграли часть утраченных позиций после решения швейцарского центрального банка выдать 50 млрд швейцарских франков (54 млрд долларов) банку Credit Suisse, который обанкротился после коллапса еще двух банков США на прошлой неделе.

Решение ЕЦБ снова толкнуло цены на рынке меди и фондовых индексов на негативную территорию.

Трехмесячные фьючерсы на медь на LME прибавили 0,4%, до 8536 долларов за тонну в ходе голосовых торгов. Однако вскоре после этого котировки упали до 8449,50 доллара, минимума с 6 января.

На момент написания статьи медь торговалась с повышением примерно на 0,4%.

Несмотря на решение ЕЦБ повысить процентную ставку, центральный банк США может воздержаться от подобного шага на заседании позднее в этом месяце, учитывая нестабильность в банковском секторе и риск снижения экономической активности.

Алюминий на LME вырос в цене на 0,4%, до 2286 долларов за тонну, цинк снизился на 0,6%, до 2850 долларов. Никель подешевел на 0,6%, до 22 860 долларов, свинец — на 0,3%, до 2062 долларов, олово — на 1,2%, до 22 200 долларов.