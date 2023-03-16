2023-03-16T18:59:41+03:00
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2023-03-16T18:59:41+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230316/840098507.html
Российский рынок акций снизился на 0,2 процента за основную сессию
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Российский рынок акций в основную сессию четверга уменьшился на 0,2%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,17%, до 2258,22... ПРАЙМ, 16.03.2023
индексы, рынки, новости, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию четверга уменьшился на 0,2%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,17%, до 2258,22 пункта, долларовый РТС — на 1,03%, до 927,30 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 69 копеек — до 76,68 рубля.