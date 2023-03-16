МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию четверга уменьшился на 0,2%, следует из данных Московской биржи. Эксперт ожидает, что Россия вскоре обнулит вложения в госдолг США

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,17%, до 2258,22 пункта, долларовый РТС — на 1,03%, до 927,30 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 69 копеек — до 76,68 рубля.