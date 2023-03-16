МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг стабилизировались после падения к 15-месячным минимумам ранее в ходе сессии. Котировки получили поддержку на сообщениях, что в Саудовской Аравии и России обсуждают возможные способы поддержания стабильности рынка, передает Reuters.

Около 16.08 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли на 26 центов, или 0,4%, до 73,95 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 19 центов, или 0,3%, до 67,80 доллара за баррель.

Ранее в четверг котировки обоих контрактов упали более чем на 1 доллар за баррель и приблизились к 15-месячным минимумам. В среду цены снизились по итогам третьей сессии подряд, а котировки WTI опустились ниже 70 долларов за баррель впервые с 20 декабря 2021 года.

В среду саудовское государственное информагентство сообщило, что министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Салман и заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак провели встречу, в ходе которой обсуждались меры для сохранения баланса на нефтяном рынке.

"Эти новости разбудили быков на рынке нефти, что было ожидаемо после обвала котировок, наблюдавшегося в течение нескольких последних сессий", — отметил Джон Килдафф из Again Capital.

По мнению ОПЕК+, падение нефтяных цен на этой неделе связано с финансовыми опасениями, а никак не с нарушением баланса спроса и предложения, и ситуация, вероятно, вскоре стабилизируется.

Ранее в четверг цены получили поддержку на фоне восстановления рынков после новостей о том, что Credit Suisse получит финансовую помощь от швейцарских регуляторов. Кроме того, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американская банковская система остается здоровой.

Доллар США в четверг снизился, сделав деноминированную в американской валюте нефть более дешевой для держателей других валют.

В IEA заявили, что коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР достигли 18-месячного максимума, тогда как производство нефти в России в феврале оставалось вблизи уровней годичной давности, несмотря на введенные санкции.

Решение Европейского центрального банка повысить процентную ставку, как и ожидалось, оказало давление на нефтяные цены.

"Настроения на рынке по-прежнему нестабильны, поскольку инвесторы продолжают следить за последними событиями в банковском секторе США и Европы", — отметила аналитик City Index Фиона Чинкотта.