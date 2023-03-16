МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг вечером снижается после публикации итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), следует из данных торгов.

По состоянию на 21.03 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 9,65 доллара, или на 0,5%, до 1921,6 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 0,66% — до 21,742 доллара за унцию.

Ранее в четверг, до публикации итогов заседания, стоимость золота росла, преодолевая отметку в 1 935 долларов за тройскую унцию.

В четверг ЕЦБ по итогам мартовского заседания повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов – до 3,5% с 3%. Также регулятор улучшил свои прогнозы по инфляции и ВВП еврозоны на текущий год — ожидает инфляцию на уровне 5,3%, а не 6,3%, и рост ВВП на 1%, а не на 0,5% соответственно.

Кроме того, снижению котировок золота способствует рост доходности госбондов США. Так, доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) росла до 3,871% с уровня прошлого закрытия в 3,577%. Со снижением доходности гособлигаций инвесторы предпочитают золото.