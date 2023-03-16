МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги четверга значительным ростом после публикации итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,89%, до 7410,03 пункта, французский CAC 40 — на 2,03%, до 7025,72 пункта, немецкий DAX — на 1,57%, до 14967,1 пункта.

Европейский центробанк ранее в четверг сообщил, что по итогам мартовского заседания повысил базовую ставку на 50 базисных пунктов, до 3,5%. Также регулятор улучшил свои прогнозы по инфляции и ВВП на текущий год.

"Инвесторы расценили это как "голубиное" повышение от ЕЦБ, поскольку он указывает на то, что принимает подход, который полностью зависит от (макроэкономических — ред.) данных", — сказал глава отдела рыночной стратегии Ebury Мэтью Райан (Matthew Ryan), которого цитирует агентство Франс Пресс.