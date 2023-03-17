МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. В пятницу китайский юань вырос против слабеющего доллара США благодаря вышедшим накануне данным по ценам на жилье, которые стали еще одним сигналом об усилении импульса экономки Китая, сообщает Reuters.

Кроме того, юань и другие азиатские валюты поддерживает усиление склонности инвесторов к риску, после того как проблемные банки в США и в Европе получили многомиллиардные кредиты.

На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на уровне 6,8860, а на момент написания статьи торговалась по 6,8752. Перед началом сессии Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на 6,9052 против 6,9149 в четверг.

"Не исключено, что доверие инвесторов станет еще более стабильным, если другие банки не обанкротятся, особенно в ближайшие дни", — сказал аналитик OCBC Bank Кристофер Вон.

Потенциал роста юаня ограничивает неопределенность перспектив процентных ставок ФРС на фоне проблем банковского сектора и повышения ставки ЕЦБ по депозитам на 50 базисных пунктов в четверг.

"Несмотря на нестабильность банковского сектора, сохраняется вероятность более агрессивного ужесточения политики ФРС", — сказал аналитик Everbright Securities International Кирк Вон.

Инвесторы ожидают, что 22 марта ФРС повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до диапазона 4,75%-5%.

На момент написания статьи индекс доллара снизился до 104,146 от уровня закрытия четверга 104,418. Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 6,8737.