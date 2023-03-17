МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром поднимается на фоне удешевления доллара, свидетельствуют данные торгов. При этом по итогам недели котировки могут показать рост на 3,6% — сильнейший с начала года — за счет рыночной волатильности. Курс доллара к основным мировым валютам снижается на нескольких факторах

По состоянию на 8.37 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 12,25 доллара, или на 0,64%, до 1 935,25 долларов за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 2,05% — до 22,137 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,32%, до 104,08 пункта.

При этом с начала недели золото подорожало за счет статуса актива-убежища на фоне рыночной волатильности. Фондовые рынки показывали падение из-за опасений по поводу банковского сектора, следом дешевели нефть и медь. Теперь фондовые рынки растут, а нефть и медь коррекционно дорожают, в то время как цена золота поддерживается в пятницу валютным фактором.

Инвесторы также продолжают оценивать перспективы монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, так как это влияет на курс доллара, к которому чувствительно золото. По данным CME Group, 84,9% аналитиков закладывают повышение ставки в марте февральскими темпами — на 25 базисных пунктов, а 15,1% допускают сохранение ставки на текущих 4,5-4,75% годовых. Традиционно более "голубиная" политика негативна для доллара, что поддерживает золото.