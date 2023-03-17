МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Критических проблем с эксплуатацией российских самолетов Sukhoi Superjet 100 нет: готовность парка к полетам поддерживается на высоком уровне, при этом идет импортозамещение востребованных компонентов, включая свечи зажигания, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха" и в Минпромторге. СМИ: компании увидели риски для самолетов SSJ из-за дефицита запчастей

Как написало ранее в пятницу издание РБК, операторы региональных самолетов SSJ100 столкнулись с дефицитом свечей зажигания для российско-французских двигателей SaM146. По данным агентства, сложившаяся ситуация ведет к риску остановки части парка Superjet в течение ближайшего времени и постепенному полному прекращению полетов всего парка воздушных судов.

"Идет импортозамещение по всей востребованной номенклатуре, включая свечи зажигания. На текущий момент критических проблем с эксплуатацией парка "Суперджетов" нет, его готовность поддерживается на высоком уровне, самолеты демонстрируют высокие показатели налета — до 370 часов в месяц", — сообщили в "Ростехе", отвечая на вопрос о проблемах со свечами зажигания.

"По некоторым позициям работа уже завершена, по некоторым — в разгаре, результаты по свечам ожидаются уже в этом году. Делается все, чтобы россияне могли летать и "Суперджеты" — а сегодня это основная "рабочая лошадка" региональных авиалиний — оставались в строю, несмотря на санкции", — добавили в госкорпорации.

В свою очередь в Минпромторге РФ РИА Новости также сообщили о ведущейся работе по импортозамещению востребованной для SSJ100 номенклатуры. "Российский аналог свечей находится в производстве. Предприятия промышленности принимают все необходимые меры для обеспечения ими эксплуатантов", — уточнили в министерстве.