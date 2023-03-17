МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. "Почта России" получила полный контроль над АО "Марка", которое выпускает знаки почтовой оплаты, зарегистрировав права на одну последнюю акцию, которая находилась в собственности государства, сообщила компания. Нью-йоркская фондовая биржа объявила о планах по делистингу акций "Циана"

"Почта России" получила полный контроль над АО "Марка" и зарегистрировала права на одну последнюю акцию, которая находилась в собственности государства. Теперь федеральный логистический оператор создал замкнутый цикл эмиссии марок и оказания услуг почтовой связи", — говорится в сообщении.

В сентябре президент России Владимир Путин подписал указ, в котором принял предложение правительства РФ о передаче в уставный капитал "Почты России" находящейся в федеральной собственности одной акции АО "Марка", которая уже на 99,99% принадлежит почтовому оператору.

"Марка" выпускает знаки почтовой оплаты: марки, литерные конверты, почтовые карточки. В 2021 году в ходе допэмиссии "Почта России" получила долю в компании в размере 100% за вычетом одной акции, которая оставалась в собственности государства. И Росимущество передало эту последнюю акцию в уставный капитал компании ранее в марте.

Консолидация акций АО "Марка" — часть допэмиссии, о которой "Почта России" объявила в сентябре 2021 года.