МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Зерновая биржа Буэнос-Айреса в четверг понизила прогноз производства сои в 2022-2023 сельскохозяйственном году до 25 млн тонн с 29 млн тонн. Урожай сои, вероятно, окажется менее обильным, чем ожидалось, из-за длительной засухи, сообщает Reuters.

Новая оценка производства сои в Аргентине является минимумом почти за 25 лет, отметили на бирже. Нехватка дождей и рекордно высокие температуры воздуха оказали крайне негативное влияние на сельскохозяйственный сектор страны.

Согласно данным правительства Аргентины, в этом сельскохозяйственном году урожай сои может достичь минимума с 1999-2000 сельскохозяйственного года, когда он составил 20,1 млн тонн. Между тем в тот период посевные площади сои составляли лишь 8,8 млн гектаров (21,7 млн акров), тогда как в настоящее время они составляют 16,2 млн гектаров.

Согласно анализу официальных данных, проведенному Reuters, урожайности сои в Аргентине в этом сельскохозяйственному году может оказаться самой низкой с 1988-1989 сельскохозяйственного года.

Зерновая биржа Буэнос-Айреса также понизила оценку урожая кукурузы в 2022-2023 сельскохозяйственном году, до 36 млн тонн с 37,5 млн тонн. Если новая оценка окажется верной, объем урожая кукурузы достигнет 7-летнего минимума.

На бирже отметили, что жаркая погода по-прежнему оказывает неблагоприятное влияние на посевы кукурузы. Урожайность ранних посевов достигла минимума с 2000-2001 года, добавили на бирже.

Между тем на следующей неделе погодные условия могут стать несколько более благоприятными для посевов кукурузы и сои в Аргентине, отметили на бирже. После рекордной засухи, вызванной явлением Ла-Нинья, наблюдавшимся последние три года, погода, возможно, станет более влажной.